Банки начали охоту за годовыми бонусами россиян, чем грозит оплата переводом на рынке. Главное за день

🔷 Российские банки запустили предновогодние акции на продукты и услуги. Большинство игроков решили воспользоваться рекордной доходностью вкладов.

🔷 Перевод денежных средств на карту неизвестного лица, например при покупках на рынке, может привести к обвинениям в финансировании экстремизма, предупредил юрист Александр Хаминский.

🔷 Объем валютных сбережений на руках у россиян в октябре сократился до минимума с февраля 2022 года, свидетельствуют данные Банка России.

🔷 Санкционное давление является более значимым фактором для рубля, чем очередное повышение ключевой ставки, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

🔷 Ограниченный спрос и необходимость выполнения плана продаж вынуждают девелоперов активнее предлагать скидки на новостройки.

🔷 Номер СНИЛС в руках мошенников может стать ключом к разнообразным схемам обмана.

🔷 В ноябре банки выдали россиянам автокредитов на сумму 107,33 млрд рублей — объем выдач снизился на 33,3% за месяц.