Вырастет ли ключевая ставка до 25%, назван новый размер маткапитала. Главное за день

🔹 Повышение ключевой ставки до 25% на заседании Банка России в пятницу, 20 декабря, а также на заседании в феврале 2025 года маловероятно, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

🔹 Автокредитование может оказаться единственным из крупнейших розничных сегментов, который покажет рост по итогам года.

🔹 Повышение банками ставок по вкладам перед заседанием регулятора может быть обусловлено пересмотром ожиданий банков по тому, на сколько будет поднята ключевая ставка в декабре, считает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

🔹 Владельцы европейских автомобилей активно судятся с ушедшими из РФ автомобильными брендами.

🔹 Суд поддержал Федеральную антимонопольную службу в деле о размещении контррекламы вклада Альфа-Банка.

🔹 Средняя предлагаемая зарплата курьера в 2024 году выросла на 27% до 107 287 рублей.

🔹 Программа материнского капитала будет продлена до 2030 года включительно.