Какие «китайцы» уйдут из России, льготные автокредиты продлят на 2025 год. Главные события авторынка за неделю

🔹 В ноябре банки выдали россиянам автокредитов на сумму 107,33 млрд рублей — объем выдач снизился на 33,3% за месяц.
🔹 Самым популярным кредитным автомобилем стала Lada Granta.
🔹 Автокредитование может оказаться единственным из крупнейших розничных сегментов, который покажет рост по итогам года.
🔹 Владельцы европейских автомобилей активно судятся с ушедшими из РФ автомобильными брендами.
🔹 Средняя премия по ОСАГО в ноябре 2024 года составила 7539 рублей, что на 4,6% ниже, чем в ноябре 2023-го.
🔹 Названы китайские бренды автомобилей, которые уйдут из России.
🔹 В правительстве уточнили условия льготного автокредитования на 2025 год.
🔹 Продажи еще одного нового российского автомобиля — кроссовера «Москвич 8» — начнутся в феврале 2025 года.