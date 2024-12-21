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Какие «китайцы» уйдут из России, льготные автокредиты продлят на 2025 год. Главные события авторынка за неделю

Дата публикации: 21.12.2024 11:00
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Время прочтения: 1 минута
Какие «китайцы» уйдут из России, льготные автокредиты продлят на 2025 год. Главные события авторынка за неделю
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

🔹 В ноябре банки выдали россиянам автокредитов на сумму 107,33 млрд рублей — объем выдач снизился на 33,3% за месяц.

🔹 Самым популярным кредитным автомобилем стала Lada Granta.

🔹 Автокредитование может оказаться единственным из крупнейших розничных сегментов, который покажет рост по итогам года.

🔹 Владельцы европейских автомобилей активно судятся с ушедшими из РФ автомобильными брендами.

🔹 Средняя премия по ОСАГО в ноябре 2024 года составила 7539 рублей, что на 4,6% ниже, чем в ноябре 2023-го.

🔹 Названы китайские бренды автомобилей, которые уйдут из России.

🔹 В правительстве уточнили условия льготного автокредитования на 2025 год.

🔹 Продажи еще одного нового российского автомобиля — кроссовера «Москвич 8» — начнутся в феврале 2025 года.

 

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