Своя ноша тянет: как банки ухудшают условия по кредитам

Рост розничного кредитования в России практически остановился, сообщила в пятницу председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Месяц к месяцу банки выдают все меньше потребительских ссуд. В условиях высокой ключевой ставки и действующих регуляторных ограничений банкам приходится тщательно отсеивать заемщиков и выдавать ссуды только самым надежным клиентам. О том, как банки ухудшают условия кредитовани и купируют спрос, рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

Ставки и не только

Ставки по кредитам давно находятся на запредельных уровнях, но спрос на заемные деньги сохраняется, говорит эксперт. Находясь в тисках регуляторных ограничений, банки идут на ужесточение условий кредитования: повышают ставки по продуктам, увеличивают размер первоначального взноса по ипотеке и автокредитам, выдают деньги на меньшие сроки, сужают перечень партнеров — продавцов товаров по POS-кредитованию, перечисляет она.

Заморозка до лучших времен

Ряд банков принимают решение в принципе «заморозить» розничное кредитование или его отдельные сегменты, как ВТБ, который допустил, что не будет выдавать не обеспеченные залогом кредиты в рамках оптимизации капитала в 2025 году. Выбор ВТБ пал на беззалоговое кредитование, поскольку это самый «зарегулированный» сегмент, поясняет Солдатенкова.

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Передача кредитного портфеля

Другие игроки из-за необходимости разгрузки капитала передают свой кредитный портфель или его часть другим банкам. Недавно сообщалось о передаче заемщиков Т-Банка с кредитами наличными в Уралсиб. В III квартале 2024 года Т-Банк начал интеграцию кредитного портфеля Росбанка, благодаря чему в октябре вышел в лидеры по приросту розничного кредитного портфеля.

Как повлияет на условия по кредитам сохранение ключевой ставки

20 декабря ЦБ принял решение оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых вопреки ожиданиям рынка. Решение регулятора не будет способствовать смягчению условий по кредитным продуктам, прогнозирует Солдатенкова. По ее словам, риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики сохраняются, поэтому банки в ближайшее время, скорее всего, сохранят условия по кредитным продуктам неизменными.

Самые выгодные* кредиты под залог автомобиля

По данным ЦБ, банки в этом году резко — по меньшей мере в пять раз — нарастили выдачу нецелевых кредитов под залог автомобиля. Учитывая растущую популярность кредитов, выдаваемых под залог ТС, эксперт-аналитик Банки.ру Артур Хачатрян составил рейтинг самых выгодных продуктов в линейках банков. Пятерка лидеров рейтинга выглядит так: