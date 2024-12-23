Банки снижают ставки по вкладам, что будет дальше с ключевой ставкой. Главное за день

🔹 Мошенники стали подделывать справочные сайты и публиковать на них фейковые номера служб поддержки «Госуслуг».

🔹 Заемщикам рассказали об уловках МФО с беспроцентными займами.

🔹 Банк России будет удерживать ключевую ставку на текущем уровне 21% весь 2025 год, прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

🔹 Банки ухудшают условия кредитования и купируют спрос, рассказала руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

🔹 С начала 2024 года доля текущих счетов на российском рынке снизилась с 14,3% до 9,5%, их место занимают накопительные счета (доля выросла с 20,4% до 22,1%) и вклады (рост с 65,3% до 68,4%), подсчитали в ВТБ.

🔹 Без очередных форс-мажоров к концу года и в январе 2025 года ожидается курс доллара вблизи 100 рублей, юаня — в районе 14 рублей, спрогнозировал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

🔹 Альфа-Банк понизил ставки по вкладам после решения ЦБ по ключевой ставке.

🔹 Арбитражный суд города Москвы принял решение о принудительной ликвидации Банк БКФ.