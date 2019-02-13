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Тинькофф Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Рандеву

Visa Platinum «Рандеву» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
  • ставка от 15% годовых
  • кредитный лимит до 700 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 990 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Google Pay / Apple Pay
Бонусы
  • Супермаркеты
  • Другое

начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно использовать для полной оплаты товаров в магазинах Rendez-Vous по курсу 1 балл = 1 руб. (мин. сумма списания баллов - 1 000):

  • 10% за покупки в магазинах Rendez-Vous;
  • 2% за покупки в любых магазинах одежды и аксессуаров;
  • 1% от суммы прочих покупок

макс. 6 000 баллов в месяц, срок действия баллов - 3 года

Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
990 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 390 руб. при снятии до 100 000 руб. в месяц;
  • 390 руб. + 2% от суммы, превышающей 100 000 руб. при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 390 руб. при снятии до 100 000 руб. в месяц;
  • 390 руб. + 2% от суммы, превышающей 100 000 руб. при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 390 руб. при снятии до 100 000 руб. в месяц;
  • 390 руб. + 2% от суммы, превышающей 100 000 руб. при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • пени при возникновении просроченной задолженности - 19% годовых;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 390 руб.;
  • штраф за пропуск минимального платежа - 590 руб. (не применяется при сумме задолженности меньше или равной 150 руб.);
  • перевыпуск карты по любой причине - бесплатно;
  • выпуск / перевыпуск дополнительной карты - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 700 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 15% до 39,9%
15-29,9% годовых - по операциям покупок; 29,9-39,9% годовых - по операциям снятия наличных и другим; рассрочка на 4 мес. на покупку авиа- и ж/ д-билетов на сайте OZON.travel (в рамках акции до февраля 2019 г.)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
8% от суммы задолженности
мин. 600 руб. (сумма минимального платежа увеличивается до суммы, кратной 100 руб.)
Требования и документы
Возраст
от 18 до 70 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • крупная сумма кредитного лимита;
  • невысокая стоимость годового обслуживания карты
  • лояльные требования к возрасту и регистрации заемщика;
  • бонусная программа
Минусы
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств;
  • крупный штраф за пропуск платежа
Особые ограничения
  • доставка карты курьером
Дата актуализации
13.02.2019 14:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Рандеву» в 1 городе России
342 826
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
Адрес
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
Сайт
www.tinkoff.ru
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Телефоны
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам
8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам