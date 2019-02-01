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на выбор Visa Infinite

Mastercard World Black Edition Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay / Garmin Pay (для Visa) Бонусы Благотворительность

Другое МКБ Бонус: начисление бонусных баллов за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать любую покупку от 1 000 руб., совершенную в прошлом месяце из расчета 1 балл = 1 руб., а также направить баллы на благотворительность (в фонд "Арифметика добра"): 250 приветственных баллов за первую покупку по карте;

7% в трех выбранных клиентом категориях: "Кафе и рестораны", "Авто", "Одежда и обувь", "Аптеки", "Развлечения", "Путешествия";

1% за покупки в других категориях;

50-300 баллов за операции в МКБ Онлайн;

5% при оплате покупок картой Visa с помощью Samsung Pay (до 16.12.2018 г.) мин. сумма списания баллов при компенсации покупки - 1 000 баллов, макс. сумма – 10 000 баллов в месяц Использование собственных средств возможно Начисление процентов на остаток средств на счете 6,5% годовых при среднемесячном остатке от 40 000 руб. в первые 4 месяца (Welcome period), далее от 50 000 руб., 0,1% годовых - менее 40 000 руб. (Welcome period); проценты начисляются на остаток до 300 000 руб. от 0,1% до 6,5% Начисление процентов на остаток средств на счете 1% годовых при среднемесячном остатке от 40 000 руб. в первые 4 месяца (Welcome period), далее от 50 000 руб., 0,1% годовых - менее 40 000 руб. (Welcome period); проценты начисляются на остаток до 300 000 руб. (в эквиваленте) от 0,1% до 1% Начисление процентов на остаток средств на счете 0,5% годовых при среднемесячном остатке от 40 000 руб. в первые 4 месяца (Welcome period), далее от 50 000 руб., 0,1% годовых - менее 40 000 руб. (Welcome period); проценты начисляются на остаток до 300 000 руб. (в эквиваленте) от 0,1% до 0,5% Выпуск и годовое обслуживание 50 000 ₽ за пакет услуг "Платиновый" Выпуск и годовое обслуживание 807 $ 50 000 руб. (эквивалент) за пакет услуг "Платиновый" Выпуск и годовое обслуживание 683 € 50 000 руб. (эквивалент) за пакет услуг "Платиновый" Снятие наличных в банкоматах банка 4,9%, мин. 250 руб.;

0% за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН банка 4,9%, мин. 250 руб.;

0% за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%, мин. 250 руб.;

0% за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 4,9%, мин. 250 руб.;

250 руб. (0% в ПВН ЮниКредит Банка) за счет собственных средств Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 4,9%, мин. 5 долл.;

0% за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН банка 4,9%, мин. 5 долл.;

0% за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%, мин. 5 долл.;

5 долл. (0% в банкоматах банков-партнеров) за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 4,9%, мин. 5 долл.;

5 долл. (0% в ПВН ЮниКредит Банка) за счет собственных средств Лимиты по операциям снятие наличных: до 53 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 4,9%, мин. 5 евро;

0% за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН банка 4,9%, мин. 5 евро;

0% за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%, мин. 5 евро;

5 евро (0% в банкоматах банков-партнеров) за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 4,9%, мин. 5 евро;

5 евро (0% в ПВН ЮниКредит Банка) за счет собственных средств Лимиты по операциям снятие наличных: до 48 000 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. / 1,8 долл. / 1,8 евро за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

неустойка за несвоевременное погашение задолженности - 20% годовых;

международная карта Priority Pass - бесплатно;

бесплатные страховые программы Условия кредитования Размер кредитного лимита от 55 000 руб. по карте World Mastercard Black Edition; от 300 000 руб. по карте Visa Infinite от 55 000 ₽ Срок кредита до 24 месяцев Размер кредитного лимита от 1 600 долл. по карте World Mastercard Black Edition; от 10 000 долл. по карте Visa Infinite от 1 600 $ Срок кредита до 24 месяцев Размер кредитного лимита от 1 600 евро по карте World Mastercard Black Edition; от 7 500 евро по карте Visa Infinite от 1 600 € Срок кредита до 24 месяцев Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 21% до 34% Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 18% до 29% Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 18% до 29% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 18 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

льготный период на все операции по карте, включая снятие наличных;

начисление процентов на остаток собственных средств;

премиальные услуги: консьерж-сервис, карта Priority Pass, страховые программы Минусы высокая стоимость обслуживания пакета услуг;

крупная комиссия за снятие кредитных средств;

широкий диапазон процентных ставок по кредиту Особые ограничения выпускается в рамках пакета услуг "Платиновый";

требуется регистрация работодателя в Москве / Московской области Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Дата актуализации 01.02.2019 09:40 Оформить карту

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.