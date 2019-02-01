Московский Кредитный Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Премиальная
MasterCard Black Edition — Московский Кредитный Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка от 21% годовых
- кредитный лимит от 55 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 50 000 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- ставка от 18% годовых
- кредитный лимит от 1 600 $
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 807 $
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- ставка от 18% годовых
- кредитный лимит от 1 600 €
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 683 €
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Infinite
- Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay / Garmin Pay (для Visa)
Бонусы
- Благотворительность
- Другое
МКБ Бонус: начисление бонусных баллов за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать любую покупку от 1 000 руб., совершенную в прошлом месяце из расчета 1 балл = 1 руб., а также направить баллы на благотворительность (в фонд "Арифметика добра"):
- 250 приветственных баллов за первую покупку по карте;
- 7% в трех выбранных клиентом категориях: "Кафе и рестораны", "Авто", "Одежда и обувь", "Аптеки", "Развлечения", "Путешествия";
- 1% за покупки в других категориях;
- 50-300 баллов за операции в МКБ Онлайн;
- 5% при оплате покупок картой Visa с помощью Samsung Pay (до 16.12.2018 г.)
мин. сумма списания баллов при компенсации покупки - 1 000 баллов, макс. сумма – 10 000 баллов в месяц
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 0,1% до 6,5%
6,5% годовых при среднемесячном остатке от 40 000 руб. в первые 4 месяца (Welcome period), далее от 50 000 руб., 0,1% годовых - менее 40 000 руб. (Welcome period); проценты начисляются на остаток до 300 000 руб.
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 0,1% до 1%
1% годовых при среднемесячном остатке от 40 000 руб. в первые 4 месяца (Welcome period), далее от 50 000 руб., 0,1% годовых - менее 40 000 руб. (Welcome period); проценты начисляются на остаток до 300 000 руб. (в эквиваленте)
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 0,1% до 0,5%
0,5% годовых при среднемесячном остатке от 40 000 руб. в первые 4 месяца (Welcome period), далее от 50 000 руб., 0,1% годовых - менее 40 000 руб. (Welcome period); проценты начисляются на остаток до 300 000 руб. (в эквиваленте)
Выпуск и годовое обслуживание
50 000 ₽
за пакет услуг "Платиновый"
Выпуск и годовое обслуживание
807 $
50 000 руб. (эквивалент) за пакет услуг "Платиновый"
Выпуск и годовое обслуживание
683 €
50 000 руб. (эквивалент) за пакет услуг "Платиновый"
Снятие наличных в банкоматах банка
- 4,9%, мин. 250 руб.;
- 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 4,9%, мин. 250 руб.;
- 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4,9%, мин. 250 руб.;
- 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4,9%, мин. 250 руб.;
- 250 руб. (0% в ПВН ЮниКредит Банка) за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 4,9%, мин. 5 долл.;
- 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 4,9%, мин. 5 долл.;
- 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4,9%, мин. 5 долл.;
- 5 долл. (0% в банкоматах банков-партнеров) за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4,9%, мин. 5 долл.;
- 5 долл. (0% в ПВН ЮниКредит Банка) за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 53 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 4,9%, мин. 5 евро;
- 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 4,9%, мин. 5 евро;
- 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4,9%, мин. 5 евро;
- 5 евро (0% в банкоматах банков-партнеров) за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4,9%, мин. 5 евро;
- 5 евро (0% в ПВН ЮниКредит Банка) за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 48 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. / 1,8 долл. / 1,8 евро за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- неустойка за несвоевременное погашение задолженности - 20% годовых;
- международная карта Priority Pass - бесплатно;
- бесплатные страховые программы
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 55 000 ₽
от 55 000 руб. по карте World Mastercard Black Edition; от 300 000 руб. по карте Visa Infinite
Срок кредита
до 24 месяцев
Размер кредитного лимита
от 1 600 $
от 1 600 долл. по карте World Mastercard Black Edition; от 10 000 долл. по карте Visa Infinite
Срок кредита
до 24 месяцев
Размер кредитного лимита
от 1 600 €
от 1 600 евро по карте World Mastercard Black Edition; от 7 500 евро по карте Visa Infinite
Срок кредита
до 24 месяцев
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 21% до 34%
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 18% до 29%
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 18% до 29%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- льготный период на все операции по карте, включая снятие наличных;
- начисление процентов на остаток собственных средств;
- премиальные услуги: консьерж-сервис, карта Priority Pass, страховые программы
Минусы
- высокая стоимость обслуживания пакета услуг;
- крупная комиссия за снятие кредитных средств;
- широкий диапазон процентных ставок по кредиту
Особые ограничения
- выпускается в рамках пакета услуг "Платиновый";
- требуется регистрация работодателя в Москве / Московской области
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Дата актуализации
01.02.2019 09:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Премиальная» в 49 городах России
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Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
- Адрес
- 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
- Сайт
- www.mkb.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-48-88 — единая справочная служба