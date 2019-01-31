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Банк Зенит, кредитная карта Все кредитные карты банка

С льготным периодом

системы Мир Классическая
Мир Классическая — Зенит
еще 2 карты
Основные характеристики
  • ставка 20% годовых
  • кредитный лимит до 1 000 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 0 ₽
  • cash back
  • Мир Классическая — Зенит
  • Mastercard Standard — Банк Зенит
  • Visa Classic — Банк Зенит
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • Samsung Pay / Apple Pay/ Google Pay/ Garmin Pay
Cash Back
  • 300 руб. при оплате первой покупки по картам Visa и Mastercard на сумму от 1 000 руб. в период проведения акции "Добро пожаловать" по 31.03.2019, при условии оформления карты с 01.12.2018 по 28.02.2019
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

4% (0% за счет собственных средств)

Снятие наличных в ПВН банка

4% (0% за счет собственных средств)

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 4%, мин. 300 руб.;
  • 1%, мин. 200 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров) за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 4%, мин. 300 руб.;
  • 1%, мин. 200 руб. за счет собственных средств
Дополнительная информация
  • неустойка за пропуск платежа - 36,5% годовых;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия не взимается;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • бонусы от партнёров платёжной системы "Мир"
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 1 000 000 ₽
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
20%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
3% от суммы задолженности
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 22 до 60 лет
для женщин: от 22 до 55 лет
Подтверждение дохода
  • другие документы, кроме справок о доходах
  • справка 2-НДФЛ
  • не требуется

при сумме лимита до 60 000 руб. подтверждение дохода не требуется

Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
  • временная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
общий стаж не менее 1 года
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатные выпуск и годовое обслуживание карты;
  • крупная сумма кредитного лимита;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • льготный период распространяется на все операции;
  • до 60 000 руб. без подтверждения дохода
Особые ограничения
  • Мир Классическая открывается только в рублях
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Дата актуализации
31.01.2019 14:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «С льготным периодом» в 29 городах России
40 391
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Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Сайт
www.zenit.ru
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Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба