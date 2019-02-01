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Московский Кредитный Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Единая Gold

системы Мир
Мир — Московский Кредитный Банк
еще 2 карты
Основные характеристики
  • ставка от 21% годовых
  • кредитный лимит до 500 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 1 800 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
  • Мир — Московский Кредитный Банк
  • Mastercard Gold — Московский Кредитный Банк
  • Visa Gold — Московский Кредитный Банк
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay;
  • Garmin Pay для Visa
Бонусы
  • Благотворительность
  • Другое

МКБ Бонус: начисление бонусных баллов за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать любую покупку от 1 000 руб., совершенную в прошлом месяце из расчета 1 балл = 1 руб., а также направить баллы на благотворительность (в фонд "Арифметика добра"):

  • 250 приветственных баллов за первую покупку по карте;
  • 5% в двух выбранных клиентом категориях: "Кафе и рестораны", "Авто", "Одежда и обувь", "Аптеки", "Развлечения", "ЖКХ" (с 1.01.2019 по 31.03.2019);
  • 1% за покупки в других категориях;
  • 50-300 баллов за операции в МКБ Онлайн

мин. сумма списания баллов при компенсации покупки - 1 000 баллов, макс. сумма – 1 500 баллов в месяц

Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
при среднемесячном остатке от 40 000 руб. в первые 4 месяца (Welcome period), далее от 50 000 руб., проценты начисляются на остаток до 300 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
1 800 ₽

за пакет услуг "Почетный клиент"

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 4,9%, мин. 250 руб.;
  • 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
  • 4,9%, мин. 250 руб.;
  • 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 4,9%, мин. 250 руб.;
  • 250 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров, 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию (макс. 30 000 руб. в месяц) в банкоматах иных банков) за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 4,9%, мин. 250 руб.;
  • 250 руб. за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • неустойка за несвоевременное погашение задолженности - 20% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 20 000 до 500 000 ₽
Срок кредита
до 24 месяцев
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 21% до 34%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • начисление бонусных баллов за расчеты по карте;
  • льготный период распространяется на все операции по карте, включая снятие наличных;
  • подтверждение дохода не требуется;
  • начисление процентов на остаток собственных средств
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств;
  • широкий диапазон процентных ставок по кредиту
Особые ограничения
  • карта выпускается в пакете услуг "Почетный клиент";
  • требуется регистрация работодателя в Москве / Московской области;
  • карта Мир Золотая участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
01.02.2019 09:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Единая Gold» в 49 городах России
34 608
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Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
Адрес
107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
Сайт
www.mkb.ru
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Телефоны
8 800 100-48-88 — единая справочная служба