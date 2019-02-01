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бесконтактные платежи (PayPass, payWave, Бесконтакт) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay;

Garmin Pay для Visa Бонусы Благотворительность

Другое МКБ Бонус: начисление бонусных баллов за покупки, которыми в дальнейшем можно компенсировать любую покупку от 1 000 руб., совершенную в прошлом месяце из расчета 1 балл = 1 руб., а также направить баллы на благотворительность (в фонд "Арифметика добра"): 250 приветственных баллов за первую покупку по карте;

5% в двух выбранных клиентом категориях: "Кафе и рестораны", "Авто", "Одежда и обувь", "Аптеки", "Развлечения", "ЖКХ" (с 1.01.2019 по 31.03.2019);

1% за покупки в других категориях;

50-300 баллов за операции в МКБ Онлайн мин. сумма списания баллов при компенсации покупки - 1 000 баллов, макс. сумма – 1 500 баллов в месяц Использование собственных средств возможно Начисление процентов на остаток средств на счете при среднемесячном остатке от 40 000 руб. в первые 4 месяца (Welcome period), далее от 50 000 руб., проценты начисляются на остаток до 300 000 руб. 6% Выпуск и годовое обслуживание 1 800 ₽ за пакет услуг "Почетный клиент" Снятие наличных в банкоматах банка 4,9%, мин. 250 руб.;

0% за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН банка 4,9%, мин. 250 руб.;

0% за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%, мин. 250 руб.;

250 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров, 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию (макс. 30 000 руб. в месяц) в банкоматах иных банков) за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 4,9%, мин. 250 руб.;

250 руб. за счет собственных средств Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

неустойка за несвоевременное погашение задолженности - 20% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита от 20 000 до 500 000 ₽ Срок кредита до 24 месяцев Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 21% до 34% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 18 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы начисление бонусных баллов за расчеты по карте;

льготный период распространяется на все операции по карте, включая снятие наличных;

подтверждение дохода не требуется;

начисление процентов на остаток собственных средств Минусы крупная комиссия за снятие кредитных средств;

широкий диапазон процентных ставок по кредиту Особые ограничения карта выпускается в пакете услуг "Почетный клиент";

требуется регистрация работодателя в Москве / Московской области;

карта Мир Золотая участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 01.02.2019 09:47 Оформить карту

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.