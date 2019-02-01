Московский Кредитный Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
Единая
Mastercard Standard — Московский Кредитный Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка от 21% годовых
- кредитный лимит до 300 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 850 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay / Garmin Pay (для Visa)
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 0,1% до 1%
в первые 4 месяца (Welcome period): 1% годовых при среднемесячном остатке от 40 000 руб., 0,1% годовых - менее 40 000 руб., начисляются на сумму до 300 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
850 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 4,9%, мин. 250 руб.;
- 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 4,9%, мин. 250 руб.;
- 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 4,9%, мин. 250 руб.;
- 250 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров) за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
- 4,9%, мин. 250 руб.;
- 250 руб. за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- неустойка за несвоевременное погашение задолженности - 20% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 20 000 до 300 000 ₽
Срок кредита
до 24 месяцев
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 21% до 34%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- льготный период на все операции по карте, включая снятие наличных;
- не требуется подтверждение дохода
Минусы
- крупная комиссия за снятие кредитных средств;
- широкий диапазон процентных ставок по кредиту
Особые ограничения
- требуется регистрация работодателя в Москве / Московской области
Дата актуализации
01.02.2019 09:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Единая» в 49 городах России
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Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
- Адрес
- 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
- Сайт
- www.mkb.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 100-48-88 — единая справочная служба