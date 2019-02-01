Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay / Garmin Pay (для Visa) Использование собственных средств возможно Начисление процентов на остаток средств на счете в первые 4 месяца (Welcome period): 1% годовых при среднемесячном остатке от 40 000 руб., 0,1% годовых - менее 40 000 руб., начисляются на сумму до 300 000 руб. от 0,1% до 1% Выпуск и годовое обслуживание 850 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 4,9%, мин. 250 руб.;

0% за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН банка 4,9%, мин. 250 руб.;

0% за счет собственных средств Снятие наличных в банкоматах других банков 4,9%, мин. 250 руб.;

250 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров) за счет собственных средств Снятие наличных в ПВН других банков 4,9%, мин. 250 руб.;

250 руб. за счет собственных средств Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

неустойка за несвоевременное погашение задолженности - 20% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита от 20 000 до 300 000 ₽ Срок кредита до 24 месяцев Льготный период до 55 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит от 21% до 34% Погашение кредита

5% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:5% от суммы основного долга Требования и документы Возраст от 18 лет Подтверждение дохода не требуется Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы льготный период на все операции по карте, включая снятие наличных;

не требуется подтверждение дохода Минусы крупная комиссия за снятие кредитных средств;

широкий диапазон процентных ставок по кредиту Особые ограничения требуется регистрация работодателя в Москве / Московской области Дата актуализации 01.02.2019 09:47 Оформить карту

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.