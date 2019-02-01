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Московский Кредитный Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка

Единая с индивидуальным дизайном

Основные характеристики
  • ставка от 21% годовых
  • кредитный лимит до 300 000  ₽
  • льготный период до 55 дней
  • годовое обслуживание 1 200 ₽
  • начисление процентов на остаток
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • индивидуальный дизайн
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay / Garmin Pay (для Visa)
Использование собственных средств
возможно
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 0,1% до 1%
в первые 4 месяца (Welcome period): 1% годовых при среднемесячном остатке от 40 000 руб., 0,1% годовых - менее 40 000 руб., начисляются на сумму до 300 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
1 200 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 4,9%, мин. 250 руб.;
  • 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
  • 4,9%, мин. 250 руб.;
  • 0% за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 4,9%, мин. 250 руб.;
  • 250 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров) за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 4,9%, мин. 250 руб.;
  • 250 руб. за счет собственных средств
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. / 1,2 долл. / 1,2 евро в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 90 руб. / 1,8 долл./ 1,8 евро за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • неустойка за несвоевременное погашение задолженности - 20% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 20 000 до 300 000 ₽
Срок кредита
до 24 месяцев
Льготный период
до 55 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 21% до 34%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
  • не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • индивидуальный дизайн карты;
  • льготный период распространяется на все операции по карте, включая снятие наличных;
  • подтверждение дохода не требуется
Минусы
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств;
  • широкий диапазон процентных ставок по кредиту
Особые ограничения
  • требуется регистрация работодателя в Москве / Московской области
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Дата актуализации
01.02.2019 09:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Единая с индивидуальным дизайном» в 49 городах России
32 991
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Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
Адрес
107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
Сайт
www.mkb.ru
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Телефоны
8 800 100-48-88 — единая справочная служба