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Челиндбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
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Виртуальная

Visa Virtual (Virtuon) — Челиндбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 30 до 90 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
комплект
Выпуск и обслуживание
30 - 90 ₽

30 руб. - 1 год / 60 руб. - 2 года / 90 руб. - 3 года, плата взимается за весь срок действия соответственно

Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Лимиты по операциям
необходимый лимит устанавливается непосредственно перед совершением операции ерез систему интернет-банк или по телефону колл-центра
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. / 1,8 долл. / 1,4 евро в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
  • карта выпускается как дополнительная к основной карте и предназначена для расчетов в сети Интернет
Дата актуализации
14.02.2019 10:05
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 27 городах России
1 249
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
ОГРН
1027400000110
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 13
Банкоматы 67
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Телефоны
(351) 239-83-80 — контакт-центр