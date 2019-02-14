Челиндбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Виртуальная
Visa Virtual (Virtuon) — Челиндбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 30 до 90 ₽
- предоплаченная карта
- стоимость обслуживания от 1 до 2 $
- предоплаченная карта
- стоимость обслуживания от 1 до 2 €
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
комплект
комплект
- Visa Virtual (Virtuon)
- Мир
Выпуск и обслуживание
30 - 90 ₽
30 руб. - 1 год / 60 руб. - 2 года / 90 руб. - 3 года, плата взимается за весь срок действия соответственно
Выпуск и обслуживание
1 - 2 $
0,5 долл. - 1 год / 1 долл. - 2 года /1.5 долл. - 3 года, плата взимается за весь срок действия соответственно
Выпуск и обслуживание
1 - 2 €
0.5 евро - 1 год / 1 евро - 2 года / 1.5 евро - 3 года, плата взимается за весь срок действия соответственно
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Лимиты по операциям
необходимый лимит устанавливается непосредственно перед совершением операции ерез систему интернет-банк или по телефону колл-центра
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. / 1,8 долл. / 1,4 евро в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
- карта выпускается как дополнительная к основной карте и предназначена для расчетов в сети Интернет
Дата актуализации
14.02.2019 10:05
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 27 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
- Адрес
- 454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
- ОГРН
- 1027400000110
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Челябинск
- Телефоны
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(351) 239-83-80 — контакт-центр