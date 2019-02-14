Обслуживание карты Тип карты

комплект Visa Virtual (Virtuon)

Мир Выпуск и обслуживание 30 - 90 ₽ 30 руб. - 1 год / 60 руб. - 2 года / 90 руб. - 3 года, плата взимается за весь срок действия соответственно Выпуск и обслуживание 1 - 2 $ 0,5 долл. - 1 год / 1 долл. - 2 года /1.5 долл. - 3 года, плата взимается за весь срок действия соответственно Выпуск и обслуживание 1 - 2 € 0.5 евро - 1 год / 1 евро - 2 года / 1.5 евро - 3 года, плата взимается за весь срок действия соответственно Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Лимиты по операциям необходимый лимит устанавливается непосредственно перед совершением операции ерез систему интернет-банк или по телефону колл-центра Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. / 1,8 долл. / 1,4 евро в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Особые ограничения карта выпускается как дополнительная к основной карте и предназначена для расчетов в сети Интернет Дата актуализации 14.02.2019 10:05 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.