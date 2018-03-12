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Все включено (тарифный план Максимальный доход)

Московский Кредитный Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 95 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
76
Ставка
7,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
95 дней 185 дней 370 дней
от 1 000 ₽ 6,5 7 7,5
95 дней 185 дней 370 дней
от 100 $ 0,75 1,1 1,45
95 дней 185 дней 370 дней
от 100 € 0,01 0,35 0,7

переход на данный тарифный план с "Расчетного" или "Накопительного" не предусмотрен

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
при возникновении необходимости пополнения депозита или частичного снятия денежных средств со счета вкладчику предоставляется возможность перейти на тарифный план "Накопительный" или "Расчетный", переход на другой тарифный план возможен только один раз в течение срока действия договора
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
20.02.2018 09:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Все включено (тарифный план Максимальный доход)» в 24 городах России
130 290
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Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
Адрес
107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
Сайт
www.mkb.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 94 Банкоматы 507 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-48-88 — единая справочная служба

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