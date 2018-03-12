Социальный
Сбербанк России, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
4,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
1095 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
4%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|3 года
|от 1 ₽
|4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- детский
- Особые условия
-
Вклад может быть открыт на имя ребенка-сироты его законным представителем при предъявлении акта органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки/попечительства/помещении ребенка в специализированное социальное учреждение
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты начисляются за фактический срок хранения вклада без учета капитализации, исходя из процентной ставки, указанной в договоре на дату открытия счета по вкладу
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
-
возможна
до достижения вкладчиком 18 лет – по ставке, действующей по данному виду вклада на дату пролонгации; после достижения вкладчиком 18 лет – по ставке вклада «До востребования Сбербанка России»
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 15.02.2018 16:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Социальный» в 6720 городах России
97 554
Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
- Адрес
-
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
- Сайт
- www.sberbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 555-55-50 — единая справочная служба900
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