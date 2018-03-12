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Социальный

Сбербанк России, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
4,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
1095 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
4%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 года
от 1 ₽ 4
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
детский
Особые условия

Вклад может быть открыт на имя ребенка-сироты его законным представителем при предъявлении акта органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки/попечительства/помещении ребенка в специализированное социальное учреждение

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты начисляются за фактический срок хранения вклада без учета капитализации, исходя из процентной ставки, указанной в договоре на дату открытия счета по вкладу
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
до достижения вкладчиком 18 лет – по ставке, действующей по данному виду вклада на дату пролонгации; после достижения вкладчиком 18 лет – по ставке вклада «До востребования Сбербанка России»
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
15.02.2018 16:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Социальный» в 6720 городах России
97 554
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Сайт
www.sberbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 554 Банкоматы 1453 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-55-50 — единая справочная служба
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