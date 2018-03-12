Параметры вклада

Выплата процентов

ежеквартально

Капитализация

ежеквартально по выбору клиента

Специальный вклад

детский

Особые условия

Вклад может быть открыт на имя ребенка-сироты его законным представителем при предъявлении акта органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки/попечительства/помещении ребенка в специализированное социальное учреждение

Пополнение

возможно

Частичное снятие

возможно

Минимальный неснижаемый остаток

равен минимальной сумме вклада

Досрочное расторжение

на льготных условиях проценты начисляются за фактический срок хранения вклада без учета капитализации, исходя из процентной ставки, указанной в договоре на дату открытия счета по вкладу

Увеличение ставки

нет

Автопролонгация

возможна до достижения вкладчиком 18 лет – по ставке, действующей по данному виду вклада на дату пролонгации; после достижения вкладчиком 18 лет – по ставке вклада «До востребования Сбербанка России»

Открытие вклада online

невозможно

Удаленное открытие вклада

невозможно

Дата актуализации

15.02.2018 16:15