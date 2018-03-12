НС Пенсионный
НС Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
781 ₽
Ставка
7,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 10 000 ₽
|7,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
возможен выпуск карты "Доходная пенсионная" бесплатно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
Вклад открывается при предоставлении клиентом действующего пенсионного удостоверения или иных документов, подтверждающих право на получение пенсии.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение первых 181 дня с даты заключения договора
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке 2,5% годовых, если вклад находился в банке менее 31 дня; 3,5% годовых - не менее 31 дня; 4% годовых - не менее 61 дня; 4,5% годовых- не менее 181 дня
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 19.02.2018 10:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «НС Пенсионный» в 8 городах России
19 143
Справочная информация
АО «НС Банк»
- Адрес
-
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 (800) 555-43-24 — звонок по России бесплатный
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