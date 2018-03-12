Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты возможен выпуск карты "Доходная пенсионная" бесплатно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад открывается при предоставлении клиентом действующего пенсионного удостоверения или иных документов, подтверждающих право на получение пенсии. Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 181 дня с даты заключения договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по ставке 2,5% годовых, если вклад находился в банке менее 31 дня; 3,5% годовых - не менее 31 дня; 4% годовых - не менее 61 дня; 4,5% годовых- не менее 181 дня Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 19.02.2018 10:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.