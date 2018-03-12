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НС Пенсионный

НС Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
781
Ставка
7,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 10 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
возможен выпуск карты "Доходная пенсионная" бесплатно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия

Вклад открывается при предоставлении клиентом действующего пенсионного удостоверения или иных документов, подтверждающих право на получение пенсии.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение первых 181 дня с даты заключения договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по ставке 2,5% годовых, если вклад находился в банке менее 31 дня; 3,5% годовых - не менее 31 дня; 4% годовых - не менее 61 дня; 4,5% годовых- не менее 181 дня
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 10:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «НС Пенсионный» в 8 городах России
19 143
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Справочная информация
АО «НС Банк»
Адрес
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 11 Банкоматы 18 посмотреть на карте
Телефоны
8 (800) 555-43-24 — звонок по России бесплатный

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