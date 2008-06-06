Новые метры
Россия, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Новые метры» в 49 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный Банк «Россия»
- Адрес
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191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А
- Сайт
- www.abr.ru
- Отделения и банкоматы
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в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
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8 800 100-11-11 — единая справочная служба