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Новые метры

Россия, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Новые метры» в 49 городах России
39
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Справочная информация
АО «Акционерный Банк «Россия»
Адрес
191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А
Сайт
www.abr.ru
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 7 Банкоматы 82 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-11-11 — единая справочная служба

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