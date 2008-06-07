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Готовое жилье

Уральский Банк Реконструкции и Развития, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Готовое жилье» в 95 городах России
64
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Справочная информация
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
Сайт
www.ubrr.ru
Отделения и банкоматы
в городе Екатеринбург
Отделения 32 Банкоматы 181 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-02-00 — информационно-справочный центр
8 800 700-59-59 — горячая линия для бизнеса

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