изменить банк

2 ипотечных кредита

Ростометр Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности от 11,9% до 100 000 000 ₽ 5 лет 30% Стройка Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 13,9% до 5 000 000 ₽ 5 лет -

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.