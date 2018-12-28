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Ипотека в Саровбизнесбанке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

2 ипотечных кредита
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 11,9% до 100 000 000 ₽ 5 лет 30%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
13,9% до 5 000 000 ₽ 5 лет -
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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