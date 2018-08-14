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Ипотека в Руснарбанке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

5 ипотечных кредитов
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 9,99% до 10 000 000 ₽ 20 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 11,99% до 10 000 000 ₽ 20 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 11,99% до 10 000 000 ₽ 20 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 10,7% до 25 000 000 ₽ 20 лет 35%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 13,99% до 25 000 000 ₽ 20 лет -
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об ипотечных кредитах Руснарбанка

Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день!
Обратилась со сложной ситуацией в данную кредитную организацию. Сроки рассмотрения,профессиональный подход к работе,помогли мне разрешить финансовые сложности... Весь отзыв
Все отзывы
1 638

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