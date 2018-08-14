Оценка: Не засчитана
Ипотека в Руснарбанкеизменить банк
Процентные ставки и условия по кредитному продукту
5 ипотечных кредитов
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|от 9,99%
|до 10 000 000 ₽
|20 лет
|20%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|от 11,99%
|до 10 000 000 ₽
|20 лет
|-
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|от 11,99%
|до 10 000 000 ₽
|20 лет
|-
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|от 10,7%
|до 25 000 000 ₽
|20 лет
|35%
|
|Мин. ставка
|Макс. сумма
|Макс. срок
|Мин. первоначальный взнос
|Особенности
|от 13,99%
|до 25 000 000 ₽
|20 лет
|-
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.