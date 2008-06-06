Новостройка - коммерческая недвижимость
Совкомбанк, ипотечный кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Совкомбанк»
- Адрес
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156000, г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 46
- Сайт
- www.sovcombank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Кострома
- Телефоны
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8 800 100-00-06 — единая справочная служба