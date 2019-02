Справка Banki.ru

Кредитная организация была зарегистрирована в сентябре 1992 года в городе Кемерово как ООО «КБ «Тайдон». Учредителем выступил предприниматель Тимур Цориев. С 2006 года банк неоднократно пытался вступить в систему страхования вкладов, но все заявки были отклонены. По данным ЦБ, причиной отказов служат систематические нарушения банком положения 254-П, касающегося резервирования банками возможных потерь по ссудам. Неоднократные суды с ЦБ РФ результатов не принесли. Официальный сайт был запущен банком только в 2013 году.

Единственным участником банка является его основатель Тимур Цориев, известный тесными связями с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым. Цориев выделял ему средства на предвыборную президентскую кампанию в 1996 году, после чего некоторое время работал в министерстве по делам СНГ, когда его возглавлял будущий губернатор Кемеровской области. В период с 2002 года по 2007 год Тимур Цориев являлся совладельцем банка ООО «КБ «Майма» (ныне имеет статус РНКО).

Основным бизнесом Тимура Цориева являлись предприятия по разработке и добыче угля на территории Кузбаса ООО «Ровер» (50% в УК) и ООО «ЦТС» (ранее Тимуру Цориеву принадлежало 100% в УК компании, в апреле 2017 года компания была ликвидирована).

В 2009 году по инициативе администрации Кемеровской области Роснедра лишили компанию ООО «Ровер» четырех из шести лицензий на право пользования недрами за невыполнение условий лицензионного соглашения. Три из них удалось восстановить к 2012 году. В марте 2018 года по решению Арбитражного суда Республики Алтай в ООО «Ровер» был назначен внешний управляющий, дело о банкротстве компании от 15 марта 2016 года еще не прекращено.

Головной и единственный офис банка «Тайдон» расположен в Кемерово. Численность персонала кредитной организации на 1 октября 2017 года составляла 28 человек (годом ранее — 30 человек). Банк специализируется на обслуживании корпоративных клиентов (в том числе бизнеса владельца). Основными заемщиками выступают коммерческие предприятия и организации Кемеровской области, ведущие свою деятельность в сферах торговли, транспорта и добычи полезных ископаемых. Фининститут практически не работает с частными клиентами, но предоставляет возможность получить потребительский кредит или открыть кредитную линию, а также осуществить перевод без открытия счета.

Юридическим лицам доступны классические кредиты (включая кредитные линии и овердрафт), банковские гарантии, размещение депозитов, услуги РКО, «Клиент-Банк» (система iBank 2), инкассация денежных средств и других ценностей, проведение международных расчетов и аккредитивы. Банк не предоставляет услуг, связанных с пластиковыми картами.

В пояснении к отчетности банка в числе его заемщиков отмечались ООО «Ровер» (предприятие владельца банка), ООО «Сибтрейд», ОАО «Горнопромышленная финансовая компания», ООО « КМП-ойл розница», ООО «Кемеровская ассоциация перевозчиков». По данным СМИ, среди клиентов банка было замечено химическое предприятие КОАО «Азот» (холдинг «СИБУР»). По данным отчетности по РСБУ, банк не занимается привлечением средств: клиентская база почти отсутствует.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 0,8% (или 2,9 млн рублей), составив 375,2 млн рублей на 01.03.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком собственных средств, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств физических лиц;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств юридических лиц;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 323,6 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 1,6% (или 5 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 86,2% и 13,8% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 80,72% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 49,7% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 62,1% и 37,9% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля сократилась c 50,2% до 49,7%, при этом их номинальный объем сократился на 637 тыс. рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 12,5% до 12,4%, при этом их номинальный объем не изменился;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в высоколиквидные активы минимальна (менее 1%);

• доля основных средств увеличилась c 36,8% до 37,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 2,5 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 186,5 млн рублей. С начала года его объем сократился на 637 тыс. рублей (или 0,3%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 89,3%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 100%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 10,2% до 10,3%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 25,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 242,6 млн рублей (130,1% от величины кредитного портфеля). В пояснении к отчетности за девять месяцев 2017 года банк оценивал уровень кредитного риска по ссудной задолженности как высокий. Доля ссудной задолженности, отнесенной к IV и V категориям качества (проблемные и безнадежные ссуды), составляла в кредитном портфеле 22,9%.

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 46,5 млн рублей и полностью представлен средствами, размещенными на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение не работает.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 3,2 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 3 млн рублей.

Наблюдательный совет: Тимур Цориев (председатель).

Правление: Марина Наумова (генеральный директор), Валерий Кузнецов, Максим Шумейко.

