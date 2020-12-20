✅ Центробанк по итогам заседания совета директоров решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина усомнилась в наличии пространства для дальнейшего снижения ставки. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5—4% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Центробанк ожидает быстрого восстановления экономики весной 2021 года.

✅ Правительство планирует снизить уровень бедности с 13,5% до 6,5% к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Глава государства назвал сложной ситуацию с бедностью и ростом цен в России на фоне пандемии коронавируса. Путин добавил, что до конца года средняя зарплата вырастет на 1,5% на фоне падения реальных доходов населения, а состояние банковского сектора в России весьма удовлетворительное. Президент также назвал условие индексации пенсий работающим пенсионерам и объявил о новогодних выплатах на детей до семи лет.



✅ Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в ноябре 2020 года вырос на 0,4% по отношению к показателю за предыдущий месяц, а с начала года снизился на 16,8%. Об этом свидетельствуют данные сводки Центробанка. По сравнению с декабрем 2019-го рубль ослабил позиции к доллару на 18,3% по номинальному курсу и, по оценке, на 15,8% — по реальному. Ослабление за январь — ноябрь текущего года по отношению к аналогичному периоду 2019-го составило 9,6% и 7,4% соответственно.

Ставки по рублевым вкладам: с надеждой на инфляцию и дефицит бюджета Большую часть 2020 года ставки по банковским рублевым вкладам неуклонно снижались. Однако у вкладчиков остаются робкие надежды на то, что уже в самое ближайшее время они могут снова начать расти.

✅ Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам первой декады декабря составила около 4,46% годовых, увеличившись с 4,44% за третью декаду прошлого месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы на сайте Банка России.

✅ Российские банки с 6 января начнут подавать в Федеральную налоговую службу информацию об открытии и закрытии физлицами электронных кошельков в «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги»), «QIWI Кошелек», WebMoney и других сервисах, а также данные об изменении их реквизитов, следует из вышедшего указания ЦБ. Требование распространяется на персонифицированные электронные кошельки с полной и упрощенной идентификацией клиента.



✅ Нордеа Банк, входящий в скандинавскую группу Nordea, принял окончательное решение об уходе с российского рынка. Банк будет сворачивать работу в течение следующего года, но уже начал сокращение обслуживания клиентов и операций в стране, сообщил предправления банка Михаил Поляков. По его словам, банк проведет добровольную самоликвидацию, продавать его не планируется.

✅ Минфин подготовил поправки, которые расширяют доступ налоговиков к банковской тайне — они смогут получать данные об операциях по счетам банков и их клиентов не только по запросу, как сейчас, а в рамках регулярного информационного обмена с ЦБ. Банк России, в свою очередь, сможет получать от ФНС сведения, составляющие налоговую тайну. Такой «обмен тайнами» должен повысить эффективность налоговиков по выявлению схем минимизации налогов.

