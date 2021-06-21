🔹 В России могут появиться новые формы занятости, они объединят, например, таксистов, курьеров и репетиторов. Изменения в законе о занятости позволят повысить социальную защищенность этой категории работников, поскольку сейчас у них нет механизмов для получения ежегодного отпуска, больничных и декретных выплат.

🔹 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина спрогнозировала снижение инфляции к осени. По ее прогнозам, отметки в 4% годовых инфляция достигнет во второй половине 2022 года.



🔹 В Роспотребнадзоре посоветовали сокращать рабочий день из-за жары. В частности, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса, при ее повышении до 29 градусов — на два часа, до 30,5 градуса — на четыре часа.



🔹 Повышение льготной ставки по ипотеке снизит спрос на жилье, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. А снижение предельной суммы кредита по льготной ипотеке до 3 млн рублей уменьшит ажиотажный спрос на жилье в крупнейших городах России, считает глава ЦБ.



🔹 Власти отказали операторам связи в праве раскрывать сведения о клиентах. Операторы связи не смогут свободно распространять сведения об абонентах в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Соответствующие поправки были внесены в закон «Об ЭПР в сфере цифровых инноваций» правительством.

🔹 Граждане активно избавляются от долгов. На фоне новых эпидемиологических ограничений микрофинансисты наблюдают всплеск досрочных погашений займов: клиенты, опасаясь финансовых сложностей, стремятся снизить долговую нагрузку.