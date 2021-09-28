🔹 Программы с господдержкой привели к «ипотечной лихорадке», которая обусловлена смещением акцентов с текущего потребления на решение жилищных проблем. Доля ипотеки в розничном портфеле российских банков выросла до 47,6%. Опасность заключается в вовлечении в орбиту кредитования значительной части населения, которая в будущем может оказаться неспособной качественно обслуживать задолженность, предупреждают эксперты.

🔹 В России готовят новую концепцию стандарта в области информационной безопасности — базу открытых знаний, которыми смогут обмениваться специалисты для повышения квалификации. По мнению авторов, многие компании неэффективно используют продукты киберзащиты и остаются уязвимыми, несмотря на огромные бюджеты на безопасность. Между тем первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев считает, что финансовая система является «проводником кибербезопасности» и российские банки подготовлены к отражению киберугроз на порядок лучше своих западных коллег.

🔹 Президент России Владимир Путин дал понять, что при возможности планируется запускать дополнительные меры поддержки граждан, прежде всего семей с детьми. При этом он подчеркнул, что адресная поддержка должна быть частью системной работы, направленной на повышение доходов россиян. Тем временем обновленный вариант госпрограммы «Содействие занятости населения» предусматривает, что к 2030 году уровень регистрируемой в РФ безработицы не должен превышать 1%.

🔹 Проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022—2024 годы предусматривает равные ставки НДФЛ для россиян и граждан, не являющихся налоговыми резидентами России. Предлагается установить размер налога на доход нерезидентов от трудовой деятельности на аналогичном с резидентами уровне.

🔹 МСП Банк стал самой убыточной российской кредитной организацией с начала 2021 года. На этом фоне продолжает сокращаться его регуляторный капитал, несмотря на то что в III квартале банк планировал значительное увеличение собственных средств. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг МСП Банка, объяснив это устойчивой тенденцией к сокращению его буфера капитала из-за убыточности вследствие доформирования существенного объема резервов и отсутствием планов по докапитализации до конца 2021 года, а также существенным снижением запаса ликвидности.



🔹 Генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова включена в число лучших российских руководителей высшего звена. По ее мнению, это говорит о высокой оценке профессиональным сообществом достигнутых Банки.ру результатов, что является заслугой всей команды.