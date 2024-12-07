Россияне испугались высоких ставок по вкладам, сколько надо зарабатывать для ипотеки на однушку. Главное о жилье за неделю

🔶 Россияне бросились скупать вторичку, испугавшись высоких ставок по вкладам.
🔶 Подсчитано, сколько нужно зарабатывать, чтобы купить однушку в Москве в ипотеку.
🔶 Сбер предложит клиентам уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке.
🔶 Вместо депозитов: как сберегают состоятельные россияне.
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🔶 Сбер запустил опцию снижения ставки по ипотеке вслед за ключевой.
🔶 ВТБ рассказал, что будет с ипотекой в 2025 году.
🔶 В Минстрое прояснили судьбу новой льготной ипотеки.
🔶 Россиянам посоветовали поторопиться с оформлением льготной ипотеки.
🔶 Дефицит лимитов по льготным программам и рост ставок. Что происходило с ипотекой в ноябре.
Предложения банков по ипотеке на вторичное жилье
В 2024 году в ипотечных сервисах Банки.ру большинство заемщиков (72%) отдавали предпочтение вторичному жилью, несмотря на высокие ставки. По мнению руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, интерес к вторичке объясняется ее более низкой стоимостью и большей маневренностью по сравнению с первичкой. Вот несколько предложений банков по ипотеке на готовое жилье.
- Программа «Готовое жилье» от Альфа-Банка
- Программа «Вторичное жилье» от ВТБ
- Программа «Вторичное жилье» от РНКБ
- Программа «Недвижимость на вторичном рынке» от Совкомбанка