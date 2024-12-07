Новые штрафы, когда снова подорожают машины. Главные события авторынка за неделю

🔹 Удорожание новых автомобилей китайского производства на российском рынке произойдет в первые месяцы 2025 года.

🔹 Ослабление рубля приведет к изменению цен на автомобили, поскольку все новые машины иностранных производителей покупаются за валюту.

🔹 Госавтоинспекция с 1 декабря получила право штрафовать водителей, которые управляют автомобилями на летних шинах.

🔹 Краткосрочные полисы ОСАГО существенно подешевели.

🔹 Средний платеж по автокредиту в России составляет почти 50 тысяч рублей — за 11 месяцев 2024 года показатель увеличился на 12%.

🔹 Эксперты рассказали, как получить компенсацию при ДТП с беспилотным автомобилем.

🔹 Названы самые угоняемые автомобили в 2024 году.

🔹 Доля водителей, получивших максимальные скидки по ОСАГО за безаварийную езду, в III квартале 2024 года составила 49,2%.