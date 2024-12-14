Эффект Долиной в Госдуме; что лучше: вклад или квартира. Главное о жилье за неделю

🔶 Эффект Долиной: в Госдуме предложили замораживать средства россиян от продажи жилья.
🔶 Открыть вклад или купить квартиру: куда сейчас лучше вложить деньги.
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🔶 Подсчитано, ипотеку на какую сумму может взять россиянин со средней зарплатой.
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Предложения банков по ипотеке на вторичное жилье
В 2024 году в ипотечных сервисах Банки.ру большинство заемщиков (72%) отдавали предпочтение вторичному жилью, несмотря на высокие ставки. По мнению руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, интерес к вторичке объясняется ее более низкой стоимостью и большей маневренностью по сравнению с первичкой. Вот несколько предложений банков по ипотеке на готовое жилье.
- Программа «Готовое жилье» от Альфа-Банка
- Программа «Вторичное жилье» от ВТБ
- Программа «Недвижимость на вторичном рынке» от Совкомбанка