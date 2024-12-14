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На сколько повысят социальные пенсии, РЖД расширяют сообщение с зарубежьем. Социальные новости недели

Дата публикации: 14.12.2024 16:00
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Время прочтения: 1 минута
На сколько повысят социальные пенсии, РЖД расширяют сообщение с зарубежьем. Социальные новости недели
Автор
Мария Королева,
Мария Королева
Источник
Banki.ru

🔶 Социальные пенсии в 2025 году: когда и на сколько их повысят.

🔶 РЖД возобновляют пассажирское сообщение с двумя странами.

🔶 Россияне резко поменяли мнение об оптимальном размере пенсии.

🔶 Больше компаний готовы нанимать пенсионеров: куда легче всего попасть.

🔶 Индексация пенсий работающим: кто получит максимальную прибавку.

🔶 Названа средняя зарплата айтишников в России.

🔶 Госдума решила, будет ли 31 декабря выходным днем.

🔶 Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в 2024 году.

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