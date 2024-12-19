Банки снова поднимают ставки по вкладам, где получает зарплату Путин. Главное за день

🔹 Россиянам увеличат переработки и расширят причины для увольнения.

🔹 Вкладчикам раскрыли, как получить максимальную выгоду от новогодних ставок по вкладам.

🔹 Сбербанк поднял ставку до 29% по вкладу «Забота о будущем».

🔹 Подсчитано, какой нужен доход, чтобы взять 1,9 млн рублей под залог автомобиля.

🔹 Газпромбанк с 19 декабря повысил ставки по вкладам на короткий срок «Новые деньги» и «В плюсе».

🔹 Президент России Владимир Путин пообещал сохранить программу семейной ипотеки.

🔹 Глава Банка России Эльвира Набиуллина не сообщала Владимиру Путину, какое в пятницу будет принято решение по ключевой ставке.

🔹 Путин назвал банки, в которых получает зарплату и имеет вклад.