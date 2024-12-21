Когда перестанут принимать Visa и Mastercard, подвох с переводами на рынке. Главное о картах за неделю

🔹 С 1 января 2025 года некоторые терминалы могут перестать принимать карты Visa и Mastercard.

🔹 Перевод денежных средств на карту неизвестного лица, например при покупках на рынке, может привести к обвинениям в участии в финансировании экстремизма.

🔹 Банки начали резко сокращать клиентам лимиты по кредитным картам.

🔹 Никарагуа собирается в будущем выпускать на территории своей страны карты российской платежной системы «Мир».

🔹 ВТБ запустил онлайн-переводы средств по номеру карты в Армению.

🔹 Оплату по биометрии от НСПК планируют запустить еще восемь банков.

🔹 Россияне активно используют карту провожающего, за 11 месяцев 2024 года такой картой воспользовались уже более 66 тысяч раз.

🔹 Количество выданных новых кредитных карт в ноябре 2024 года составило 1,42 млн единиц.

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