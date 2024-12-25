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Банки снижают ставки по вкладам, субсидии для пенсионеров на 2025 год. Главное за день

Дата публикации: 25.12.2024 20:00
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Время прочтения: 1 минута
Банки снижают ставки по вкладам, субсидии для пенсионеров на 2025 год. Главное за день
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

🔹 ВТБ прогнозирует сохранение экстравысоких ставок.

🔹 Еще несколько банков начали снижать ставки по вкладам после того, как ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, это Альфа-Банк, Банк ДОМ.РФ, Банк ТКБ и Инвестторгбанк.

🔹 Банк России может перейти к смягчению ключевой ставки уже в феврале, считает профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.

🔹 Какие налоги должны платить пенсионеры в 2025 году.

🔹 В 2024 году продажи премиальной недвижимости на первичном рынке в Москве оказались на треть выше, чем в прошлом году: покупатели используют дорогое жилье как актив для сохранения денег.

🔹 Названы вклады, с которыми можно успеть зафиксировать доходность до 30%.

🔹 На Банки.ру заработал сервис возврата уплаченных налогов.

🔹Разъяснено, какие субсидии и льготы сегодня положены пенсионерам.

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