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Перекресток
Mastercard World «Перекресток» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
- ставка от 15% годовых
- кредитный лимит до 700 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 990 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay
Бонусы
- Супермаркеты
программа Клуб Перекресток: начисление баллов за операции оплаты товаров и услуг по карте, которыми можно полностью или частично оплатить последующие покупки в супермаркетах "Перекресток" и у партнеров сети по курсу 10 баллов = 1 рубль скидки:
8 000 баллов в подарок, далее за каждые потраченные 10 руб.:
- 6 баллов на сайте perekrestok.ru;
- 5 баллов в супермаркетах "Перекресток";
- 9 баллов в "Перекрестке" в категории "Любимые продукты", а также за покупки в день рождения и за 2 дня до него;
- 2 балла в аптеках, ресторанах и на заправках;
- 1 балл за прочие покупки;
- до 30% по специальным предложениям партнеров банка
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
990 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 390 руб. при снятии до 100 000 руб. (включительно);
- 2% + 290 руб. - свыше 100 000 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 390 руб. при снятии до 100 000 руб. (включительно);
- 2% + 290 руб. - свыше 100 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 390 руб. при снятии до 100 000 руб. (включительно);
- 2% + 290 руб. - свыше 100 000 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
- пени при возникновении просроченной задолженности - 19% годовых;
- плата за неразрешенный овердрафт - 390 руб.;
- штраф за пропуск минимального платежа - 590 руб. (не применяется при сумме задолженности меньше или равной 150 руб.);
- перевыпуск карты по любой причине - бесплатно;
- выпуск / перевыпуск дополнительной карты - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 700 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 15% до 39,9%
15-29,9% годовых по операциям покупок; 29,9-39,9% годовых по операциям снятия наличных и других; рассрочка на 4 мес. на покупку авиа- и ж/ д-билетов на сайте OZON.travel (в рамках акции до февраля 2019 г.)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
8% от суммы задолженности
8% от суммы задолженности
мин. 600 руб. (сумма минимального платежа увеличивается до суммы, кратной 100 руб.)
Требования и документы
Возраст
от 18 до 70 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая стоимость годового обслуживания;
- льготные требования к возрасту и регистрации заемщика;
- бонусная программа
Минусы
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств;
- крупный штраф за пропуск платежа
Особые ограничения
- доставка карты курьером
Дата актуализации
13.02.2019 14:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Перекресток» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам