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Севастопольский Морской Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Дебетовая

Мир Классическая — Севастопольский Морской Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 300 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
300 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц; совершение операций в торгово-сервисной сети: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • штраф за несанкционированный овердрафт - 50% годовых;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие денежных средств в банкоматах / ПВН сторонних банков
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
29.01.2019 12:42
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 11 городах России
2 072
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Справочная информация
АО «Севастопольский Морской Банк»
Адрес
299001, г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18а
Сайт
www.morskoybank.com
Отделения и банкоматы
в вашем городе Севастополь
Отделения 15
Банкоматы 19
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Телефоны
(692) 53-90-31