Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете 3% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц; совершение операций в торгово-сервисной сети: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

штраф за несанкционированный овердрафт - 50% годовых;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

невысокая комиссия за снятие денежных средств в банкоматах / ПВН сторонних банков Особые ограничения карта оформляется для получения пенсии и других социальных выплат (требуется перевод пенсии в банк); карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»

Дата актуализации 29.01.2019 12:42 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.