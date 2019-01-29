Севастопольский Морской Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Социальная
Мир Классическая — Севастопольский Морской Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
3%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц; совершение операций в торгово-сервисной сети: до 600 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- штраф за несанкционированный овердрафт - 50% годовых;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- невысокая комиссия за снятие денежных средств в банкоматах / ПВН сторонних банков
Особые ограничения
- карта оформляется для получения пенсии и других социальных выплат (требуется перевод пенсии в банк);
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
29.01.2019 12:42
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная» в 11 городах России
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Справочная информация
АО «Севастопольский Морской Банк»
- Адрес
- 299001, г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18а
- Сайт
- www.morskoybank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Севастополь
- Телефоны
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(692) 53-90-31