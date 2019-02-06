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Хоум Кредит Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Visa Gold

Visa Gold — Хоум Кредит Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 25 $
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,5%
Выпуск и обслуживание
25 $

единовременно за выпуск карты

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

3 долл.

Снятие наличных в ПВН других банков

3 долл.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 20 000 долл. в день, покупки: до 50 000 долл. в день
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 1,5 долл. ежемесячно, начиная с 3-го месяца
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Минусы
  • дорогое СМС-информирование
Дата актуализации
06.02.2019 09:13
Валюта счета:
  • доллар США
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Visa Gold» в 138 городах России
42 970
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Справочная информация
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Адрес
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1
ОГРН
1027700280937
Сайт
www.homecredit.ru
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Телефоны
(495) 785-82-22