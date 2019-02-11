Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете 0,5% Выпуск и обслуживание 300 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% -до 400 000 руб, в месяц, 3% - свыше 400 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% -до 400 000 руб, в месяц, 3% - свыше 400 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 4 долл. (эквивалент)

0% - до 400 000 руб, в месяц, 3% - свыше 400 000 руб. в месяц - в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 4 долл. (эквивалент)

0% - до 400 000 руб, в месяц, 3% - свыше 400 000 руб. в месяц - в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 30 руб. в месяц;

неснижаемый остаток - 300 руб.;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 25 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая плата за обслуживание карты;

невысокая плата за СМС-информирование;

возможность снятия без комиссии в банкоматах / ПВН банков-партнеров Минусы наличие неснижаемого остатка Дата актуализации 11.02.2019 14:36 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.