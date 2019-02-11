Зенит Сочи, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Пенсионная
Мир Классическая — Зенит Сочи
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 400 000 руб. в месяц, 3% - свыше 400 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0% - до 400 000 руб. в месяц, 3% - свыше 400 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 4 долл. (эквивалент)
- 0% - до 400 000 руб, в месяц, 3% - свыше 400 000 руб. в месяц - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 4 долл. (эквивалент)
- 0% - до 400 000 руб, в месяц, 3% - свыше 400 000 руб. в месяц - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 30 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 25 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- невысокая плата за СМС-информирование;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров
Особые ограничения
- карта оформляется в рамках договора с Государственным Пенсионным Фондом
Дата актуализации
11.02.2019 14:36
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
- Адрес
- 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
- ОГРН
- 1102300004938
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Сочи
- Телефоны
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(8622) 64-00-90