Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности моментальная выдача карты

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Cash Back от 1 до 10% 10% за покупки в категориях "Аптеки", "Зоотовары", "Книжные и канцелярские магазины";

5% за покупки в категориях "Косметические и парфюмерные магазины", "Салоны красоты", "АЗС";

2% за покупки в категориях "Кино, развлечения", "Цветы, сувениры";

1% за покупки в категориях "Спорт и спорттовары", "Садоводство, строительство и ремонт", "Автоуслуги";

для получения вознаграждения необходимы расходные операции на сумму 7 000 руб. и более., макс. сумма вознаграждения по одной из категорий - 500 руб., по всем категориям - 2 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете начисляются при одновременном выполнении следующих условий в течение календарного месяца: ежедневный остаток - 20 000-700 000 руб. и сумма покупок по карте - не менее 3 000 рублей. 7% Выпуск и обслуживание 0 ₽ со 2-го года: 790 руб. Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 50 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 50 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц, до 1 000 000 руб. в месяц в ПВН Банка Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах - 100 руб. за операцию;

СМС-информирование - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

бесплатное СМС-информирование;

начисление процентов на остаток Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 06.02.2019 16:59 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.