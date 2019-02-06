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Дебетовая Platinum
Visa Platinum — Девон-Кредит
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 089 ₽
- cash back до 1,5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- возможность привязки к Apple Pay/ Samsung Pay/ Google Pay/ Garmin Pay
Cash Back
от 0,5 до 1,5%
- 0,5% при сумме покупок до 20 000 руб. в месяц;
- 1,5% - свыше 20 000 руб. в месяц;
- макс. 4 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 6%
1% годовых при сумме покупок до 20 000 руб. в месяц, 6% годовых - свыше 20 000 руб.; максимальная сумма, на которую начисляются проценты - 300 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 1 089 ₽
со 2-го года: 0-1 188 руб.; по 99 руб. в месяц (со второго месяца обслуживание), плата не взимается при сумме покупок от 20 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
- 1,5%, мин. 100 руб. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
- 1,5%, мин. 100 руб. - за пределами РФ
Лимиты по операциям
в банкоматах банка - 150 000 руб. в месяц; свыше лимита - 2% мин. 100 руб. - на территории РФ, 2,5% мин. 100 руб. - за пределами РФ
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- комиссия за конвертацию- 2%;
- СМС-информирование - 39 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- возможна отмена платы за обслуживание;
- невысокая стоимость СМС-информирования
Дата актуализации
06.02.2019 11:33
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 14 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»
- Адрес
- 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Альметьевск
- Телефоны
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8 800 200-92-22 — единая справочная служба