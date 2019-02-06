Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) возможность привязки к Apple Pay/ Samsung Pay/ Google Pay/ Garmin Pay Cash Back от 0,5 до 1,5% 0,5% при сумме покупок до 20 000 руб. в месяц;

1,5% - свыше 20 000 руб. в месяц;

макс. 4 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете 1% годовых при сумме покупок до 20 000 руб. в месяц, 6% годовых - свыше 20 000 руб.; максимальная сумма, на которую начисляются проценты - 300 000 руб. от 1% до 6% Выпуск и обслуживание 0 - 1 089 ₽ со 2-го года: 0-1 188 руб.; по 99 руб. в месяц (со второго месяца обслуживание), плата не взимается при сумме покупок от 20 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ

1,5%, мин. 100 руб. - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ

1,5%, мин. 100 руб. - за пределами РФ Лимиты по операциям в банкоматах банка - 150 000 руб. в месяц; свыше лимита - 2% мин. 100 руб. - на территории РФ, 2,5% мин. 100 руб. - за пределами РФ Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

комиссия за конвертацию- 2%;

СМС-информирование - 39 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;

возможна отмена платы за обслуживание;

невысокая стоимость СМС-информирования Дата актуализации 06.02.2019 11:33 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.