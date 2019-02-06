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Девон-Кредит, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Platinum

Visa Platinum — Девон-Кредит
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 089 ₽
  • cash back до 1,5%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • возможность привязки к Apple Pay/ Samsung Pay/ Google Pay/ Garmin Pay
Cash Back
от 0,5 до 1,5%
  • 0,5% при сумме покупок до 20 000 руб. в месяц;
  • 1,5% - свыше 20 000 руб. в месяц;
  • макс. 4 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 6%
1% годовых при сумме покупок до 20 000 руб. в месяц, 6% годовых - свыше 20 000 руб.; максимальная сумма, на которую начисляются проценты - 300 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 1 089 ₽

со 2-го года: 0-1 188 руб.; по 99 руб. в месяц (со второго месяца обслуживание), плата не взимается при сумме покупок от 20 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
  • 1,5%, мин. 100 руб. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
  • 1,5%, мин. 100 руб. - за пределами РФ
Лимиты по операциям
в банкоматах банка - 150 000 руб. в месяц; свыше лимита - 2% мин. 100 руб. - на территории РФ, 2,5% мин. 100 руб. - за пределами РФ
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
  • комиссия за конвертацию- 2%;
  • СМС-информирование - 39 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
  • возможна отмена платы за обслуживание;
  • невысокая стоимость СМС-информирования
Дата актуализации
06.02.2019 11:33
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 14 городах России
903
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Справочная информация
ПАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»
Адрес
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77
Отделения и банкоматы
в вашем городе Альметьевск
Отделения 6
Банкоматы 69
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Телефоны
8 800 200-92-22 — единая справочная служба