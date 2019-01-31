Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип Начисление процентов на остаток средств на счете 5,5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 120 руб.

0,5%, мин. 20 руб. - в банкоматах ПАО "Росбанк" Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 120 руб.

0,5%, мин. 20 руб. - в ПАО "Росбанк" Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в день, максимум 1 500 000 руб. в месяц; при снятии от 1 000 000 до 1 500 000 руб. в месяц дополнительно взимается комиссия 2% Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу ЦБ РФ, комиссия - 2% от суммы операции;

запрос баланса в банкоматах ПАО "Росбанк" - бесплатно, в банкоматах стороннего банка на территории РФ - 20 руб.;

задолженность по неразрешенному овердрафту - 40% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

отсутствие платы за выпуск и обслуживание;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН ПАО "Росбанк" Особые ограничения карта выпускается физическим лицам, достигшим пенсионного возраста, либо при предъявлении физическим лицом пенсионного удостоверения или справки о назначении пенсии (для лиц, не достигших пенсионного возраста); карта предназначена для перечисления cумм пенсий и выплат социального характера Дата актуализации 31.01.2019 22:50 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.