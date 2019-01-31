Кранбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Пенсионная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
5,5%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,2%, мин. 120 руб.
- 0,5%, мин. 20 руб. - в банкоматах ПАО "Росбанк"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 120 руб.
- 0,5%, мин. 20 руб. - в ПАО "Росбанк"
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в день, максимум 1 500 000 руб. в месяц; при снятии от 1 000 000 до 1 500 000 руб. в месяц дополнительно взимается комиссия 2%
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ, комиссия - 2% от суммы операции;
- запрос баланса в банкоматах ПАО "Росбанк" - бесплатно, в банкоматах стороннего банка на территории РФ - 20 руб.;
- задолженность по неразрешенному овердрафту - 40% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- отсутствие платы за выпуск и обслуживание;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН ПАО "Росбанк"
Особые ограничения
- карта выпускается физическим лицам, достигшим пенсионного возраста, либо при предъявлении физическим лицом пенсионного удостоверения или справки о назначении пенсии (для лиц, не достигших пенсионного возраста); карта предназначена для перечисления cумм пенсий и выплат социального характера
Дата актуализации
31.01.2019 22:50
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 8 городах России
Справочная информация
АО «Кранбанк»
- Адрес
- 153000, г. Иваново просп. Шереметевский, д. 53
- Сайт
- www.kranbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 100-50-04 — единая справочная служба