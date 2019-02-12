Энергомашбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Мир-Классика Личный
Мир Классическая — Энергомашбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 400 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи
- MirAccept
Выпуск и обслуживание
400 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 200 руб.
- 0,35%, мин. 20 руб. - в банкоматах Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 200 руб.
- 0,35%, мин. 20 руб. - в ПВН Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в банкоматах в сутки; изменение суточных лимитов - 300 руб.
Дополнительная информация
- кэшбэк сервис до 20% в торговых точках-партнерах;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб.евро за операцию (10 руб.в банкоматах банка и банков-партнеров);
- СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 2,5% от суммы превышения единовременно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- пониженная комиссия в банкоматах и кассах банков-партнеров
Минусы
- наличие комиссии за снятие наличных в ПВН банка
Дата актуализации
12.02.2019 16:51
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир-Классика Личный» в 1 городе России
Справочная информация
ПАО «Банк энергетического машиностроения (Энергомашбанк)»
- Адрес
- 197110, Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А.
- Сайт
- www.energomashbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
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8 800 250-50-60 — единая справочная служба