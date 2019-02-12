Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип

бесконтактные платежи MirAccept Выпуск и обслуживание 400 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 200 руб.

0,35%, мин. 20 руб. - в банкоматах Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 200 руб.

0,35%, мин. 20 руб. - в ПВН Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в банкоматах в сутки; изменение суточных лимитов - 300 руб. Дополнительная информация кэшбэк сервис до 20% в торговых точках-партнерах;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб.евро за операцию (10 руб.в банкоматах банка и банков-партнеров);

СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно;

плата за неразрешенный овердрафт - 2,5% от суммы превышения единовременно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты;

пониженная комиссия в банкоматах и кассах банков-партнеров Минусы наличие комиссии за снятие наличных в ПВН банка Дата актуализации 12.02.2019 16:51 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.