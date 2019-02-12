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Мир-Классика Личный

Мир Классическая — Энергомашбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 400 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи
  • MirAccept
Выпуск и обслуживание
400 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5%, мин. 200 руб.
  • 0,35%, мин. 20 руб. - в банкоматах Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 200 руб.
  • 0,35%, мин. 20 руб. - в ПВН Банка Санкт-Петербург и банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в банкоматах в сутки; изменение суточных лимитов - 300 руб.
Дополнительная информация
  • кэшбэк сервис до 20% в торговых точках-партнерах;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб.евро за операцию (10 руб.в банкоматах банка и банков-партнеров);
  • СМС-информирование - 50 руб. ежемесячно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 2,5% от суммы превышения единовременно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • пониженная комиссия в банкоматах и кассах банков-партнеров
Минусы
  • наличие комиссии за снятие наличных в ПВН банка
Дата актуализации
12.02.2019 16:51
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир-Классика Личный» в 1 городе России
353
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Справочная информация
ПАО «Банк энергетического машиностроения (Энергомашбанк)»
Адрес
197110, Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 11, лит. А.
Сайт
www.energomashbank.ru
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Телефоны
8 800 250-50-60 — единая справочная служба