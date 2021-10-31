



✅ ЦБ выявил распространение нового типа финансовых пирамид в России — в форме «инвестиционных онлайн-игр». Такие проекты составляют 8% от общего числа выявленных за III квартал 2021 года финансовых пирамид. Обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или, например, виртуальную недвижимость, которые должны приносить доход. Но принцип такой игры — это сетевой маркетинг, как и в финансовых пирамидах. Чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков, если их нет — проект останавливается, сворачивается. Деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас.

✅ Банки раскрыли долю открытых до роста ключевой ставки депозитов. В зависимости от банка доля депозитов с низкими ставками, которые граждане открыли в банках до того, как в марте этого года начала расти ключевая ставка ЦБ, а вместе с ней и доходность по вкладам, варьируется от 25% до 76% от общего портфеля срочных вкладов — в основном они открывались на срок от шести до 12 месяцев.

✅ Опрос: «Сбер», ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк и «Тинькофф» — самые надежные банки России. Рейтинг самых надежных банков возглавляет «Сбер»: его назвали 64% россиян. На втором месте — ВТБ (43%), третье разделили Газпромбанк, Альфа-Банк и Тинькофф Банк (по 19%). Участников опроса просили выбрать из 30 банков с самым большим размером капитала три наиболее надежных.

✅ Уровень долговой нагрузки россиян достиг 35% с начала года. Сейчас в среднем заемщики тратят более трети своих доходов на обслуживание обязательств. По данным НБКИ, сейчас в среднем по стране на одного заемщика приходится 2,1 кредита. При этом показатель долговой нагрузки продолжает расти, хотя темпы роста замедлились.

✅ Fingram: как стать ИП и не платить налоги два года. Если вы задумали зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, то сейчас для этого самое время! Став ИП до конца 2023 года, вы сможете воспользоваться нулевыми налоговыми ставками и развивать свой бизнес. О таких налоговых каникулах — в новом выпуске Fingram.

✅ Банки.ру приглашает принять участие в опросе о программах лояльности. Банки.ру проводит исследование, в котором выяснит, какие из программ самые популярные, где наиболее выгодные условия, чего больше хотят клиенты: баллы или рубли. Если вы пользуетесь банковской картой и совершаете покупки в крупнейших торговых сетях, пожалуйста, ответьте нам на несколько вопросов.



✅ В МЭР задумали вернуть «бедность» в макропрогноз, это уже прорабатывается совместно с Минтрудом. Ранее за отсутствие оценок по бедности макропрогноз раскритиковал руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин: «Такая цифра должна быть в прогнозе, но она в этот раз не представлена правительством, что, конечно, является некоторым недостатком, нужно эту группу населения лучше планировать».

✅ «Во всем были виноваты женщины». Как потерять деньги из-за вредного совета, а потом самому стать инвестиционным советником. Игорь Файнман вспоминает, как, будучи начинающим инвестором, потерял деньги, доверившись блондинке из брокерского дома. О том, чему его научил негативный опыт и почему этот урок инвестиционный советник считает лучшим в жизни, узнаете из нового выпуска подкаста для начинающих инвесторов «Это к деньгам».

✅ Инвестдайджест Банки.ру: у рубля союзники — нефть и ЦБ, а у инвестора — альтернативы биткоину. Рубль выиграл недельную гонку среди собратьев из развивающихся стран. Пока он — лучший по устойчивости. Также в нашей еженедельной подборке — что купить инвестору вместо биткоина и кому насолил Apple.

✅ Нормативы ЦБ в сентябре нарушали восемь банков. В частности, нормативы нарушали Московский Индустриальный Банк, банк «Спутник», ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, Генбанк, Инвестторгбанк, Газэнергобанк и «Траст». Шесть банков-нарушителей находятся в процессе финансового оздоровления. Продолжает нарушать нормативы банк непрофильных активов — «Траст».