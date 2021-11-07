✅ Дайджест Банки.ру: что случится с вашими финансами в ноябре. В частности: граждане смогут изменить условия кредита из‑за COVID-19; поменяются комиссии за перевод между счетами физлиц и маркетплейсами; бизнесу выделят компенсацию из-за нерабочих дней; возобновляется выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых для компаний МСП и СОНКО в 30 российских банках; некоторым пенсионерам повысят выплаты и др.



✅ Эксперты обнаружили приложения, списывающие около 5 тыс. рублей в неделю за подписку. Мошеннические сайты, маскирующиеся под популярные магазины России, Украины и под государственные почтовые службы, предлагают пользователям скачать приложения с необоснованно дорогой подпиской и бесплатным пробным периодом (fleeceware-приложения). На сайтах пользователям обещают вознаграждение в размере 10 тыс. евро (около 300 тыс. рублей), если они пройдут небольшой опрос, поделятся ссылкой с 20 друзьями, в пяти чатах в мессенджерах или на Facebook. В конце сайт побуждает пользователей скачать fleeceware-приложение, подписка на которое стоит 70 долларов (около 5 тыс. рублей) в неделю. Деньги продолжают списываться и после удаления программы.

✅ Россияне начали активно скупать новостройки перед длинными выходными. За последнюю неделю спрос на новостройки вырос на 39%, на «вторичку» — на 11,9%. Многие из тех, кто подбирал жилье, постарались максимально ускорить совершение сделки, заключив предварительный договор до начала нерабочих дней. Также активизировались люди, которые опасаются затяжного локдауна и растущей инфляции: они решили вложить свои сбережения в недвижимость.

✅ Власти пересмотрят показатели благосостояния граждан. В марте 2022 года будут опубликованы пересмотренные данные по доходам, расходам и сбережениям населения за 2018—2020 годы. Как пояснили в Росстате, при оценке платных услуг теперь будут учитывать ряд новых источников информации. Среди них доходы самозанятых, новые виды сервисов, получившие развитие на фоне пандемии, например каршеринг и курьерская доставка, а также фитнес-центры.

✅ Кремль сообщил об отсутствии решения о продлении нерабочих дней. В двух регионах РФ — Томской и Новгородской областях — нерабочие дни продлены до 15 ноября. Коми, Приамурье, Ульяновская и Курганская области уже допустили возможность продления нерабочих дней на неделю. В Кремле призывают ориентироваться на официальные данные Росстата и оперштаба о смертности от коронавируса, а не на газетные публикации.

✅ Инвестдайджест Банки.ру: доллар высасывает из рубля силу, компании РФ идут на биржу Москвы через Нью-Йорк. Рубль проиграл доллару вместе с другими валютами из развивающихся стран. Но он все еще сильнейший по результатам с начала года. В кого из нефтяников стоит поверить и можно ли сделать больше 20% на табачниках — все в нашей еженедельной подборке.

✅ Внедрение цифрового рубля может привести к оттоку из банков 9 трлн рублей — 5 трлн с рублевых счетов физических лиц и 4 трлн со счетов предприятий. Для компенсации оттока ЦБ должен будет предоставить финучреждениям кредитование, а при его отсутствии в банковской системе может произойти ряд серьезных изменений, предупреждают эксперты.

✅ В российских компаниях намерены поднять зарплаты на 6%. Но даже при повышении зарплат на 6% темпы их роста вряд ли успеют за инфляцией. Если в августе 2021-го Минэкономразвития прогнозировало ускорение роста потребительских цен на 5,8% по итогам года, то уже в начале октября ухудшило ожидания до 7,4%, а фактическая инфляция их уже превысила: по данным Росстата на 25 октября, годовые темпы роста цен в России достигли 7,97%. Также, по данным Росстата, в январе — августе 2021 года реальные зарплаты в России выросли на 3%. Среднемесячный оклад в августе составил 52,3 тыс. рублей.

✅ Эксперты обнаружили приложения, списывающие около 5 тыс. рублей в неделю за подписку. Мошеннические сайты, маскирующиеся под популярные магазины России, Украины и под государственные почтовые службы, предлагают пользователям скачать приложения с необоснованно дорогой подпиской и бесплатным пробным периодом (fleeceware-приложения). На сайтах пользователям обещают вознаграждение в размере 10 тыс. евро (около 300 тыс. рублей), если они пройдут небольшой опрос, поделятся ссылкой с 20 друзьями, в пяти чатах в мессенджерах или на Facebook. В конце сайт побуждает пользователей скачать fleeceware-приложение, подписка на которое стоит 70 долларов (около 5 тыс. рублей) в неделю. Деньги продолжают списываться и после удаления программы.

✅ Биржевой индикатор предсказал кризис и рецессию в России. В конце октября на финансовом рынке России произошло привлекшее внимание инвесторов событие: кривая доходности облигаций федерального займа «перевернулась», то есть долгосрочные бумаги (от пяти лет и больше) стали предлагаться с более низкой ставкой по сравнению с краткосрочными. По опыту наблюдений за иностранными финансовыми рынками такой случай может являться индикатором грядущего финансового кризиса и рецессии.

✅ Fingram: подборка фильмов на ноябрьские праздники. На этой неделе нас ждут небольшие ноябрьские каникулы. Представляем подборку лучших фильмов и сериалов про финансы и бизнес в новом выпуске Fingram.

✅ Банки запускают льготную «зеленую» ипотеку: разрабатывают такой продукт в СберБанке и Газпромбанке, а рассматривают такую возможность — в Альфа-Банке, ПСБ, Банке ДОМ.РФ и Росбанке. Первым льготную «зеленую» ипотеку запустил ВТБ в сентябре 2021 года. Банк предложил дисконт до 1,6 процентного пункта к базовой ипотечной ставке при покупке клиентами недвижимости в новых домах с классом энергоэффективности «А++».