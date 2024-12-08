Набиуллиной предложили снизить ставку, когда ждать доллар по 200. Главное за неделю

🔸 Набиуллина ответила на предложение начать снижать ключевую ставку.
🔸 Россиянам назвали сроки, когда ждать доллар по 200 рублей.
🔸 Индексация пенсий в 2025 году: кто получит рекордную прибавку.
🔸 Костин прокомментировал слухи о возможной заморозке вкладов.
🔸 Россияне бросились скупать вторичку, испугавшись высоких ставок по вкладам.
🔸 В Сбербанке оценили, как ЦБ повысит ключевую ставку в декабре.
🔸 Назван средний платеж по автокредиту в России.
🔸 Индексации недостаточно: какая пенсия нужна для комфортной жизни.
🔸 Эксперт оценил вероятность заморозки вкладов в России.
Пока ключевая ставка находится на высоком уровне, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.
Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев
Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных депозитов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:
- «МКБ. Перспектива», Московский кредитный банк
- «ВТБ вклад», ВТБ
- «Свой вклад», Россельхозбанк
- «Добро пожаловать», Почта Банк
- «МТС Вклад», МТС Банк
* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.