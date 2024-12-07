Когда ставки достигнут пика, слухи о возможной заморозке вкладов. Новое о вкладах за неделю

🔸 «Беспрецедентные значения»: ВТБ сообщил, когда ставки по вкладам достигнут пика.

🔸 Эксперт ответил, какой вклад стоит открыть прямо сейчас.

🔸 Аналитик оценил вероятность заморозки вкладов в России.

🔸 Россияне рассказали, куда потратят деньги с депозитов.

🔸 ВТБ предсказал рекордные выплаты процентов по вкладам россиянам.

🔸 Объяснен подвох вкладов со ставкой 30% годовых.

🔸 Как ЦБ поступит с ключевой ставкой и что будет с вкладами: ответ эксперта.

🔸 Костин прокомментировал слухи о возможной заморозке вкладов.

🔸 Альфа-Банк снова повысил ставки по вкладам и накопительным счетам.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных депозитов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.