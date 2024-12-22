Выдачи обрушились, кто получит льготный автокредит в 2025 году. Главное о кредитах за неделю

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🔶 Названы самые выгодные кредиты под залог автомобиля.

Самые выгодные* кредиты под залог автомобиля

По данным ЦБ, банки в нынешнем году резко — по меньшей мере в пять раз — нарастили выдачу нецелевых кредитов под залог автомобиля. Учитывая растущую популярность кредитов, выдаваемых под залог ТС, эксперт-аналитик Банки.ру Артур Хачатрян составил рейтинг самых выгодных продуктов в линейках банков. Пятерка лидеров рейтинга выглядит так: