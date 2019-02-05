Обслуживание карты

Тип карты Visa Signature

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay

Бонусы для путешествий начисление бонусных рублей за покупки от 100 руб. / 2 долл. / 2 евро, которые в дальнейшем можно потратить на полет любой авиакомпанией или проживание в отелях-партнерах программы, представленных на портале travel.open.ru 600 приветственных рублей;

4 руб. за каждые потраченные по карте 100 руб. / 2 долл. / 2 евро;

макс. сумма покупок в одной категории для исчисления бонусов - 300 000 руб. в месяц (1 000 000 руб. в месяц по отдельным категориям покупок - путешествия, лечение, ювелирные украшения и др.);

начисление до 15 000 руб. на бонусный счет осуществляется без проверок, свыше 15 000 руб. - после проверки правомерности совершенных операций

Выпуск и обслуживание 0 - 30 000 ₽ по 2 500 руб. в месяц, плата не взимается, при выполнении одного из "минимальных требований": среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 1 000 000 руб. и сумма покупок более 0 руб. в месяц;

среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 600 000 руб. и сумма покупок в месяц более 50 000 руб.;

сумма ежемесячных поступлений на счет карты от 200 000 руб. и сумма покупок от 50 000 руб.

Выпуск и обслуживание 0 - 480 $ по 40 долл. в месяц, плата не взимается, при выполнении одного из "минимальных требований": среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 1 000 000 руб. (эквивалент) и сумма покупок более 0 долл. в месяц;

среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 600 000 руб. (эквивалент) и сумма покупок в месяц более 1 000 долл.;

сумма ежемесячных поступлений на счет карты от 200 000 руб. (эквивалент) и сумма покупок от 1 000 долл.

Выпуск и обслуживание 0 - 480 € по 40 евро в месяц, плата не взимается, при выполнении одного из "минимальных требований": среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 1 000 000 руб. (эквивалент) и сумма покупок более 0 евро в месяц;

среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 600 000 руб. (эквивалент) и сумма покупок в месяц более 1 000 евро;

сумма ежемесячных поступлений на счет карты от 200 000 руб. (эквивалент) и сумма покупок от 1 000 евро

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 250 руб.;

0% в банкоматах банка Траст;

0% в любых банкоматах при выполнении одного из "минимальных требований"

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 250 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 400 000 руб. в месяц / до 1 200 000 руб. в день и до 3 000 000 руб. в месяц при выполнении одного из "минимальных требований"

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 250 руб. (эквивалент);

0% в банкоматах банка Траст;

0% в любых банкоматах при выполнении одного из "минимальных требований"

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 250 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям снятие наличных: до 8 000 долл. в месяц / до 24 000 долл. в день и до 60 000 долл. в месяц при выполнении одного из "минимальных требований"

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 250 руб. (эквивалент);

0% в банкоматах банка Траст;

0% в любых банкоматах при выполнении одного из "минимальных требований"

Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 250 руб. (эквивалент)

Лимиты по операциям снятие наличных: до 8 000 евро в месяц / до 24 000 евро в день и до 60 000 евро в месяц при выполнении одного из "минимальных требований"