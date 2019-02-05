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Visa Signature «Travel» — ФК Открытие
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 30 000 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 480 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 480 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Signature
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
- для путешествий
начисление бонусных рублей за покупки от 100 руб. / 2 долл. / 2 евро, которые в дальнейшем можно потратить на полет любой авиакомпанией или проживание в отелях-партнерах программы, представленных на портале travel.open.ru
- 600 приветственных рублей;
- 4 руб. за каждые потраченные по карте 100 руб. / 2 долл. / 2 евро;
- макс. сумма покупок в одной категории для исчисления бонусов - 300 000 руб. в месяц (1 000 000 руб. в месяц по отдельным категориям покупок - путешествия, лечение, ювелирные украшения и др.);
- начисление до 15 000 руб. на бонусный счет осуществляется без проверок, свыше 15 000 руб. - после проверки правомерности совершенных операций
Выпуск и обслуживание
0 - 30 000 ₽
по 2 500 руб. в месяц, плата не взимается, при выполнении одного из "минимальных требований":
- среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 1 000 000 руб. и сумма покупок более 0 руб. в месяц;
- среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 600 000 руб. и сумма покупок в месяц более 50 000 руб.;
- сумма ежемесячных поступлений на счет карты от 200 000 руб. и сумма покупок от 50 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 480 $
по 40 долл. в месяц, плата не взимается, при выполнении одного из "минимальных требований":
- среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 1 000 000 руб. (эквивалент) и сумма покупок более 0 долл. в месяц;
- среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 600 000 руб. (эквивалент) и сумма покупок в месяц более 1 000 долл.;
- сумма ежемесячных поступлений на счет карты от 200 000 руб. (эквивалент) и сумма покупок от 1 000 долл.
Выпуск и обслуживание
0 - 480 €
по 40 евро в месяц, плата не взимается, при выполнении одного из "минимальных требований":
- среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 1 000 000 руб. (эквивалент) и сумма покупок более 0 евро в месяц;
- среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 600 000 руб. (эквивалент) и сумма покупок в месяц более 1 000 евро;
- сумма ежемесячных поступлений на счет карты от 200 000 руб. (эквивалент) и сумма покупок от 1 000 евро
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 250 руб.;
- 0% в банкоматах банка Траст;
- 0% в любых банкоматах при выполнении одного из "минимальных требований"
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 250 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 400 000 руб. в месяц / до 1 200 000 руб. в день и до 3 000 000 руб. в месяц при выполнении одного из "минимальных требований"
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 250 руб. (эквивалент);
- 0% в банкоматах банка Траст;
- 0% в любых банкоматах при выполнении одного из "минимальных требований"
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 250 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 8 000 долл. в месяц / до 24 000 долл. в день и до 60 000 долл. в месяц при выполнении одного из "минимальных требований"
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 250 руб. (эквивалент);
- 0% в банкоматах банка Траст;
- 0% в любых банкоматах при выполнении одного из "минимальных требований"
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 250 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 8 000 евро в месяц / до 24 000 евро в день и до 60 000 евро в месяц при выполнении одного из "минимальных требований"
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;
- СМС-информирование, полис ВЗР, консьерж-сервис - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 1-й запрос бесплатно, далее 60 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
- 5 дополнительных карт бесплатно;
- бесплатный трансфер от/до аэропорта/вокзала 2 раза в год при выполнении одного из "минимальных требований";
- сервис доступа в VIP-залы аэропортов Lounge Key, бесплатное посещение VIP-залов при выполнении одного из "минимальных требований";
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- возможность отмены плат за обслуживание и снятие в сторонних банкоматах при выполнении установленных банком требований;
- наличие бонусной программы;
- привилегии для путешественников - бесплатный трансфер, сервис доступа в VIP-залы аэропортов Lounge Key
Особые ограничения
- бесплатная доставка карты по 28 городам РФ (см. сайт банка)
Дата актуализации
05.02.2019 12:33
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
- Адрес
- 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
- Сайт
- www.open.ru
- Отделения и банкоматы
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8 800 700-78-77 — единая справочная служба