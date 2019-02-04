Связь-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Мир
Мир — Связь-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 90 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01% годовых начисляется один раз в конце календарного года
Выпуск и обслуживание
90 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 180 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 180 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 250 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 10 руб. за операцию;
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания
Минусы
- дорогое СМС-информирование
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
04.02.2019 10:18
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир» в 65 городах России
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики»
- Адрес
- 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2
- Сайт
- www.sviaz-bank.ru
- Отделения и банкоматы
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8 800 500-00-80 — единая справочная служба