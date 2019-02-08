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Банк «Возрождение», дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Социальная Мир

Мир — Возрождение
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 100 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
100 ₽

взимается единовременно за весь срок действия карты (2 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 199 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 199 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в месяц в устройствах банка и банкоматах банков-партнеров, сторонних банкоматах в день, до 200 000 руб. в устройствах банка, его партнеров и сторонних банков в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах банка - 3 руб., начиная с 4-й операции в месяц, в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
  • СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная с 4-го месяца;
  • конвертация - по курсу банка, комиссия - 2% за наличные операции
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • отсутствие комиссии за получение наличных в банкоматах банков-партнеров
Особые ограничения
  • карта для пенсионеров, студентов, школьников и лиц, получающих пособия органов социального обеспечения;
  • плата за обслуживание взимается сразу за весь срок действия карты;
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
08.02.2019 11:29
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная Мир» в 80 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
Адрес
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
Сайт
www.vbank.ru
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Телефоны
8 800 755-00-05 — единая справочная служба