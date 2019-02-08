Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 100 ₽ взимается единовременно за весь срок действия карты (2 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 199 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 199 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в месяц в устройствах банка и банкоматах банков-партнеров, сторонних банкоматах в день, до 200 000 руб. в устройствах банка, его партнеров и сторонних банков в месяц Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах банка - 3 руб., начиная с 4-й операции в месяц, в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);

СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная с 4-го месяца;

конвертация - по курсу банка, комиссия - 2% за наличные операции Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты;

отсутствие комиссии за получение наличных в банкоматах банков-партнеров Особые ограничения карта для пенсионеров, студентов, школьников и лиц, получающих пособия органов социального обеспечения;

плата за обслуживание взимается сразу за весь срок действия карты;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 08.02.2019 11:29 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.