Банк «Возрождение», дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Социальная Мир
Мир — Возрождение
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 100 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
100 ₽
взимается единовременно за весь срок действия карты (2 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 199 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 199 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в месяц в устройствах банка и банкоматах банков-партнеров, сторонних банкоматах в день, до 200 000 руб. в устройствах банка, его партнеров и сторонних банков в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах банка - 3 руб., начиная с 4-й операции в месяц, в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная с 4-го месяца;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 2% за наличные операции
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- отсутствие комиссии за получение наличных в банкоматах банков-партнеров
Особые ограничения
- карта для пенсионеров, студентов, школьников и лиц, получающих пособия органов социального обеспечения;
- плата за обслуживание взимается сразу за весь срок действия карты;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
08.02.2019 11:29
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная Мир» в 80 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
- Сайт
- www.vbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 755-00-05 — единая справочная служба