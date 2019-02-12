Ак Барс, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Классическая Мир
Мир — Ак Барс
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 200 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Бонусы
- другое
программа Друг компании: начисление баллов за покупки у партнеров программы, которыми в дальнейшем можно оплатить полную стоимость товаров и услуг магазинов-партнеров по курсу 1 балл = 1 руб.
- до 10% от суммы чека в зависимости от партнера;
- аннулирование бонусов происходит, если в течение 6 мес. и более отсутствует движение средств по бонусному счету
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 5%
размер начисляемых процентов устанавливается исходя из ежедневного остатка на счете в течение месяца: 3% - на остаток 100 000,01-500 000 руб.; 5% - на остаток свыше 500 000 руб.; на остаток менее 100 000 руб. проценты не начисляются
Выпуск и обслуживание
200 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 120 руб. - на территории РФ
- 0,8% от суммы в банкоматах сети УБРиР, Росбанк, ВТБ
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 5 евро (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных - до 80 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц; при превышении суточного лимита взимается 1-10% в зависимости от суммы снятия
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- СМС-информирование пакет "Максимум"- 59 руб., пакет "Эконом" - 30 руб. ежемесячно, начиная со 2-го месяца
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- невысокая стоимость обслуживания карты
Минусы
- наличие комиссии за снятие наличных в кассах банка сверхсуточной нормы
Особые ограничения
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
12.02.2019 10:58
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Классическая Мир» в 93 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
- Адрес
- 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
- Сайт
- www.akbars.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 200-53-03 — единая справочная служба