Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип Бонусы другое программа Друг компании: начисление баллов за покупки у партнеров программы, которыми в дальнейшем можно оплатить полную стоимость товаров и услуг магазинов-партнеров по курсу 1 балл = 1 руб. до 10% от суммы чека в зависимости от партнера;

аннулирование бонусов происходит, если в течение 6 мес. и более отсутствует движение средств по бонусному счету Начисление процентов на остаток средств на счете размер начисляемых процентов устанавливается исходя из ежедневного остатка на счете в течение месяца: 3% - на остаток 100 000,01-500 000 руб.; 5% - на остаток свыше 500 000 руб.; на остаток менее 100 000 руб. проценты не начисляются от 3% до 5% Выпуск и обслуживание 200 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 120 руб. - на территории РФ

0,8% от суммы в банкоматах сети УБРиР, Росбанк, ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 5 евро (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных - до 80 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц; при превышении суточного лимита взимается 1-10% в зависимости от суммы снятия Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

СМС-информирование пакет "Максимум"- 59 руб., пакет "Эконом" - 30 руб. ежемесячно, начиная со 2-го месяца Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы начисление процентов на остаток средств на картсчете;

невысокая стоимость обслуживания карты Минусы наличие комиссии за снятие наличных в кассах банка сверхсуточной нормы Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 12.02.2019 10:58 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.